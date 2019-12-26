Halı sahada kalp krizinden ölen Sivas Emniyet Müdür Yardımcısının cenazesi memleketine gönderildi -... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halı sahada kalp krizinden ölen Sivas Emniyet Müdür Yardımcısının cenazesi memleketine gönderildi -... - Son Dakika

Halı sahada kalp krizinden ölen Sivas Emniyet Müdür Yardımcısının cenazesi memleketine gönderildi -...

6 saat önce

Halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan'ın (48) cenazesi, törenle memleketi Bilecik'e gönderildi.

Halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Özcan'ın (48) cenazesi, törenle memleketi Bilecik'e gönderildi.

Özcan'ın, Türk bayrağına sarılı cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki işlemlerinin ardından görev yaptığı Sivas Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, törende yaptığı konuşmada, çok acı bir gün yaşadıklarını söyledi.

Özcan'ın ailesi ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileyen Ayhan, "Ölüm haktır elbette ancak erken gelen ölüm ve görevi başında gelen ölüm biraz üzüntü verici. Dinimiz ve imanımız bizi sabra, dayanmaya vesile kılıyor. Dolayısıyla evet üzüleceğiz, hüzünleneceğiz. Bir insanın sevildiği bazı hallerde belli olur. Emniyet teşkilatının tüm mensuplarının Numune Hastanesine akın akın gelmesi beni çok mutlu etti. Ali Müdürümüzün sevgisi, saygısı, vatana olan bağlılığı emniyet teşkilatının kendi iç dinamiklerindeki aile hukukunun en güzel yansımalarından biriydi." dedi.

Ali Özcan'ın mesai arkadaşları törende gözyaşlarına hakim olamadı.

Törene Özcan'ın ailesi, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Adli Yargı Komisyon Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Sivasspor Kulübünün bazı yöneticileri ve futbolcuları, kurum amirleri, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törenin ardından, evli ve bir çocuk babası Özcan'ın cenazesi memleketi Bilecik'e uğurlandı.

Ali Özcan, dün Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir halı sahada mesai arkadaşlarıyla maç yaparken rahatsızlanınca oyundan çıkmış, bir süre sonra fenalaşarak ambulansla kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Özcan'ın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Halı sahada kalp krizinden ölen Sivas Emniyet Müdür Yardımcısının cenazesi memleketine gönderildi -...

Kalp Krizi, Ali Özcan, Bilecik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:19 Kaynak: AA
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