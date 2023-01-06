Tuzla'da halı sahada maç yapan vatandaş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tuzla'da halı sahada maç yapan vatandaş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

06.01.2023 13:17

Tuzla'da halı sahada maç yapan vatandaş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Halı sahada maç yapan 54 yaşındaki vatandaşın kalp krizi geçirdiği anlar kamerada -Maç yaparken kalp krizi geçirdi, arkadaşları dakikalarca kalp masajı yaptıİSTANBUL Tuzla'da halı sahada maç esnasında kalp...

Tuzla'da halı sahada maç yapan vatandaş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Halı sahada maç yapan 54 yaşındaki vatandaşın kalp krizi geçirdiği anlar kamerada

-Maç yaparken kalp krizi geçirdi, arkadaşları dakikalarca kalp masajı yaptı

İSTANBUL Tuzla'da halı sahada maç esnasında kalp krizi geçirerek yere yığılan 54 yaşındaki vatandaşa, beraber maç yaptığı arkadaşları kalp masajı ile müdahale etti. Kalp krizi geçiren vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşın bilinen bir kalp hastalığının olmadığı öğrenildi.  Yere yığılan vatandaşa ilk müdahaleyi futbol oynayan arkadaşlarının yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Tuzla Postane Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada meydana geldi. İddiaya göre 54 yaşındaki Özden Kısakol, arkadaşlarıyla top oynarken bir kişiyle çarpıştıktan sonra fenalaşarak yere yığıldı. Kısakol'u gören arkadaşları yardımına koşarak dakikalarca kalp masajı yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kısakol, en yakın hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi nedeniyle tedavi altına alınan Kısakol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayrıca Kısakol'un bilinen bir kalp hastalığının olmadığı öğrenildi.

Öte yandan Özden Kısakol'un kalp krizi geçirerek yere yığıldığı anlar halı sahanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Kısakol'un maçtan önce ısınma hareketleri yaparken göğsünü ovuşturduğu, maç esnasında arkadaşıyla çarpıştığı ardından kalp krizi geçirerek yere yığıldığı görülüyor. Arkadaşlarının ise yardımına koşarak dakikalarca kalp masajı yaptığı, gelen sağlık ekiplerinin ise Kısakol'u hastaneye kaldırdığı görülüyor.

"Maç esnasında bir arkadaşın fenalaşarak yere yığıldığını gördük"

Konu hakkında konuşan vatandaşlardan Ahmet K. "Biz içeride oturup maç izliyorduk. Maç esnasında bir arkadaşın fenalaşarak yere yığıldığını gördük. Devamında arkadaşlarının kalp masajı yapmaya başladığını gördük. Arkadaşları dakikalarca kalp masajı yaptılar. Ardından ambulans geldi. Kalp krizi geçirdiğini öğrendik. Sonra hastanede vefat ettiğini öğrendik. Allah rahmet eylesin. Güvenlik kameralarını da izlediğimizde arkadaşın halı sahaya girerken göğsünü ovuşturduğunu da gördük. Abi kalp krizinden vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Ailesine Allah sabırlar versin." dedi.

Kaynak: İHA
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Halı sahada maçında kahreden anlar! Arkadaşları dakikalarca uğraştı ama hayata döndüremedi Halı sahada maçında kahreden anlar! Arkadaşları dakikalarca uğraştı ama hayata döndüremedi Rahatsızlanan yolcuyu 3 dakikada hastaneye yetiştirdi Rahatsızlanan yolcuyu 3 dakikada hastaneye yetiştirdi Rahatsızlanan yolcuyu 3 dakikada hastaneye yetiştirdi Rahatsızlanan yolcuyu 3 dakikada hastaneye yetiştirdi

Kalp Krizi, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da halı sahada maç yapan vatandaş, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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