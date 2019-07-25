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Halı sahada sürpriz evlilik teklifi

2 gün önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen halı saha futbol turnuvası, sürpriz bir evlilik teklifine sahne oldu.

Halı sahada sürpriz evlilik teklifi, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen halı saha futbol turnuvası, sürpriz bir evlilik teklifine sahne oldu. Takımıyla finale kalan Burak Özdemir (23), maçı izlemeye gelen kız arkadaşı Gamze Evren'e (20) maç öncesi sürpriz yaparak evlilik teklifinde bulundu. Gamze Evren'den, 'Evet' cevabını alan Burak Özdemir büyük mutluluk yaşadı.
Bayramiç ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Burak Özdemir, bir yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı ÇOMÜ Ezine Meslek Yüksekokulu Gıda Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gamze Evren'e sürpriz bir evlilik teklifinde bulunmak için kolları sıvadı. Halı saha futbol turnuvasına katılan Burak Özdemir'e takım arkadaşları da yardım etti. Gamze Evren, takımıyla finale kalan Burak Özdemir'i izlemek için tribündeki yerini aldı. Karşılaşma öncesi Özdemir ve takım arkadaşları, ellerinde, 'Beyazlar içinde bir melek olup bana gelir misin?', 'Benimle evlenir misin?' yazılı, üzerinde Burak Özdemir ile Gamze Evren'in resminin yer aldığı pankart ile çıktı.
?Pankartta erkek arkadaşı Burak Özdemir ile kendi resmini ve evlenme teklifini gören Gamze Evren şaşkınlık yaşadı. Halı sahanın hoparlöründen kız arkadaşı Gamze Evren'e keman ve konfeti eşliğinde diz çökerek evlenme teklifinde bulunan Burak Özdemir, 'Evet' cevabı alınca büyük mutluluk yaşadı. Genç çiftin mutluluğuna maçı izlemeye gelen taraftarlar da ortak oldu.


Bayramiç, Futbol, Evren, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:26 Kaynak: DHA
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