Halı sahada üzerine kale direği devrilen Eren, toprağa verildi

DENİZLİ'de, arkadaşlarıyla maç yaptığı halı sahada elleriyle tutunarak, sallandığı kale direği üzerine devrilen Eren Işık (14), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'ndeki parkta bulunan halı sahada meydana geldi. Arkadaşlarıyla top oynayan Eren Işık, kale direğinin üst demirine tutunup, sallanmaya başladı. Bu sırada yere monte edilmemiş olan kale direği, ağırlık nedeniyle ön tarafa devrildi. Başı kale direğinin altında kalan Işık, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Eren Işık, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası Işık'ın cenazesi, ailesine teslim edildi. Eren Işık, bugün Gümüşler Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Işık'ın ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, polisin olayı gören çocuğun ifadesini aldığı öğrenildi.

Öte yandan olayın ardından halı sahanın kapatıldığı öğrenildi.