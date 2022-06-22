Halı sahadaki kale direği üzerine devrildi! Ağır yaralanan 14 yaşındaki Eren yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Halı sahadaki kale direği üzerine devrildi! Ağır yaralanan 14 yaşındaki Eren yaşamını yitirdi

22.06.2022 10:40

Denizli'de arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynayan 14 yaşındaki Eren Işık, üzerine kale direğinin devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Eren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Merkezefendi ilçesine bağlı Sevindik Mahallesinde meydana gelen olayda Çivril ilçesinden ailesiyle beraber akrabalarını ziyaret etmek için gelen 14 yaşındaki Eren Işık, arkadaşlarıyla beraber halı sahada futbol oynamaya başladı. Tam bu esnada Işık, sallandığı kale direğinin altında kaldı.

İlk müdahaleyi arkadaşlarının yapması ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Işık'ı ağır yaralı olarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kahreden ölüm! Halı sahadaki kale direği 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

KURTARILAMADI

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından talihsiz çocuktan acı haber geldi. Işık, kaldırıldığı hastanede kısa süre sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kahreden ölüm! Halı sahadaki kale direği 14 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı

HALI SAHA KAPATILDI

Olayın gerçekleştiği halı saha ise kullanıma kapatıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Merkezefendi, Denizli, Futbol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halı sahadaki kale direği üzerine devrildi! Ağır yaralanan 14 yaşındaki Eren yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Halı sahadaki kale direği üzerine devrildi! Ağır yaralanan 14 yaşındaki Eren yaşamını yitirdi - Son Dakika
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