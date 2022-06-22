Halı sahadaki kale direği üzerine devrildi! Ağır yaralanan 14 yaşındaki Eren yaşamını yitirdi

Merkezefendi ilçesine bağlı Sevindik Mahallesinde meydana gelen olayda Çivril ilçesinden ailesiyle beraber akrabalarını ziyaret etmek için gelen 14 yaşındaki Eren Işık, arkadaşlarıyla beraber halı sahada futbol oynamaya başladı. Tam bu esnada Işık, sallandığı kale direğinin altında kaldı.

İlk müdahaleyi arkadaşlarının yapması ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Işık'ı ağır yaralı olarak ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

KURTARILAMADI

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından talihsiz çocuktan acı haber geldi. Işık, kaldırıldığı hastanede kısa süre sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HALI SAHA KAPATILDI

Olayın gerçekleştiği halı saha ise kullanıma kapatıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.