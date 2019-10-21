Son Dakika Haberleri: Halı sahadaki ölüm kamerada; arkadaşları yardımına koştu ancak kurtarılamadı
Son Dakika Güncel Halı sahadaki ölüm kamerada; arkadaşları yardımına koştu ancak kurtarılamadı

Halı sahadaki ölüm kamerada; arkadaşları yardımına koştu ancak kurtarılamadı

15 dakika önce

HALI SAHADAKİ ÖLÜM KAMERADA; ARKADAŞLARI YARDIMINA KOŞTU ANCAK KURTARILAMADI (2) (Ölen kişinin fotoğrafları)

HALI SAHADAKİ ÖLÜM KAMERADA; ARKADAŞLARI YARDIMINA KOŞTU ANCAK KURTARILAMADI (2) (Ölen kişinin fotoğrafları)

Halı sahadaki ölüm kamerada; arkadaşları yardımına koştu ancak kurtarılamadı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:23 Kaynak: DHA
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