Halı sahadaki ölüm kamerada; arkadaşları yardımına koştu ancak kurtarılamadı
15 dakika önce
HALI SAHADAKİ ÖLÜM KAMERADA; ARKADAŞLARI YARDIMINA KOŞTU ANCAK KURTARILAMADI (2) (Ölen kişinin fotoğrafları)
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:23 Kaynak: DHA
HALI SAHADAKİ ÖLÜM KAMERADA; ARKADAŞLARI YARDIMINA KOŞTU ANCAK KURTARILAMADI (2) (Ölen kişinin fotoğrafları)
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