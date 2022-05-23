Halı sahadaki tartışma ölüm getirdi - Son Dakika
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Halı sahadaki tartışma ölüm getirdi

23.05.2022 16:22
Halı sahadaki tartışma ölüm getirdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, halı saha maçında kendisine faul yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, halı saha maçında kendisine faul yaptığı gerekçesiyle tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Anbar Mahallesi Yalova sokak üzerinde meydana gelen olayda halı saha maçında iddiaya göre O.Ç. ile kendisine faul yapan E.K. arasında kavga çıktı. Maçın ardından E.K.'nin ikametine gelen O.Ç., E.K.'ye pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği E.K. ağır yaralanırken kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli O.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

O.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(Turan Bulut - İHA)

Halı sahadaki tartışma ölüm getirdi
Halı sahadaki tartışma ölüm getirdi

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Kaynak: İHA

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