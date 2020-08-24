Halı sahalar açıldı, talep geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttı

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında mart ayında durdurulan ve 12 Ağustos'ta açılan halı sahalara ilgi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 oranında arttı.

Korona virüs salgını önlemleri uyarınca mart ayında faaliyetlerini durduran halı sahalar, 12 Ağustos itibariyle kapılarını yeniden açtı. Türkiye'de 13 bin, İstanbul'da 2 bine yakın halı saha, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 25 maddelik hijyen kriterleri doğrultusunda tekrar faaliyet başladı. Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, korona virüs açısından herhangi bir risk taşıyıp, taşımadığının güvenli şekilde paylaşmasına yarayan HES (Hayat Eve Sığar) Kodu olmadan halı sahalara girişin yasak olduğu yeni kurallarla, 10 gün içinde oluşan yüksek talep, pandemiden halı sahalara özlemin en büyük göstergesi oldu.

Bilyoner Rakipbul Ligi Genel Koordinatörü ve Kurucusu Cem Durul, halı sahaların açılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "2019'un aynı haftasına oranla yüzde 40 yüksek bir maç sayısıyla oldukça hareketli bir açılış yaptık. Bu oran son 5 ayın ardından halı saha oyuncularının maç yapmayı özlemiş olmaları, futbol sezonunun da bu yıl oldukça sönük geçmiş oluşu ve sporun bağışıklık sistemine olumlu etkilerinin büyük payı olduğunu söyleyebiliriz. Spor Bakanlığının açıkladığı 25 maddelik korona virüs tedbirlerinin ve kontrollerin oldukça sıkı uygulanması oyuncuların kuşkularını kaldırarak güvenle halı saha tesislerine gelmelerini sağladı. Soyunma odalarında düşük kapasiteli kullanımlara izin verilse dahi, birçok oyuncunun evinde giyinerek tesislere hazır geldiğini ve odalardaki kullanımın neredeyse olmadığını görüyoruz. Tesislerin kapalı alanlarının bu denli az kullanılması, bulaş riskini daha da azaltıyor. Öte yandan genelgede yer alan tüm tedbirler işletmemizde sıkı sıkıya uygulanıyor. Sahada ateş ölçümleri gerçekleştiriliyor, halı sahalara maç başı giriş ve maç sonu çıkışın ayrı kapılardan sağlanıyor, maç öncesi seremoniler ve tokalaşmalar da kesinlikle yapılmıyor. Her oynayan takıma halı saha yeleği hediye ediyoruz. Böylece diğer oyuncuların temas ettiği yelekler kullanılmıyor ve her oyuncu kişisel yeleğiyle müsabakaya katılıyor" diye konuştu. - İSTANBUL