Halı sahanın çatısı kar nedeniyle çöktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halı sahanın çatısı kar nedeniyle çöktü - Son Dakika

Halı sahanın çatısı kar nedeniyle çöktü

6 saat önce

Hakkari'de halı sahanın çatısı, biriken kar nedeniyle çöktü.

Hakkari'de halı sahanın çatısı, biriken kar nedeniyle çöktü.

Kentte dün akşamdan bu yana etkili olan kar hayatı olumsuz etkiliyor. Merzan Mahallesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yurt Kur Müdürlüğü bünyesindeki halı sahanın çatısında kar birikti.

Kar kütlesinin ağırlığına dayanamayan halı sahanın çatısı çöktü.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Halı sahanın çatısı kar nedeniyle çöktü

Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:31 Kaynak: AA
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