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HALI SAHANIN ÇATISI KARDAN ÇÖKTÜ - Son Dakika

HALI SAHANIN ÇATISI KARDAN ÇÖKTÜ

24.01.2022 08:24

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde üzerindeki karı taşıyamayan halı sahanın çatısı çöktü.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde üzerindeki karı taşıyamayan halı sahanın çatısı çöktü. Çökmenin tesis kapandıktan 30 dakika sonra yaşandığı belirtildi.

İlçede etkili olan kar yağışı, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Vahit Selçuk Caddesi'nde Murat Özkan'a ait halı sahanın çatısının çökmesine neden oldu. Çatıda biriken karın ağırlığını taşımayan metal direkler, gece saatlerinde çöktü. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, çöken yapının altında kimsenin kalmadığını belirledi. Olay öncesinde halı sahada 16 kişinin maç yaptığı, tesis kapandıktan 30 dakika sonra çökmenin yaşadığı belirtildi. Yunus Emre Mahallesi, Yazgülü Sokak'ta ise bir ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi. Araçlarda hasar oluştu.

HALI SAHANIN ÇATISI KARDAN ÇÖKTÜ
HALI SAHANIN ÇATISI KARDAN ÇÖKTÜ
HALI SAHANIN ÇATISI KARDAN ÇÖKTÜ
HALI SAHANIN ÇATISI KARDAN ÇÖKTÜ
HALI SAHANIN ÇATISI KARDAN ÇÖKTÜ
HALI SAHANIN ÇATISI KARDAN ÇÖKTÜ
HALI SAHANIN ÇATISI KARDAN ÇÖKTÜ
HALI SAHANIN ÇATISI KARDAN ÇÖKTÜ
HALI SAHANIN ÇATISI KARDAN ÇÖKTÜ

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Murat Özkan, Erbaa, Tokat, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HALI SAHANIN ÇATISI KARDAN ÇÖKTÜ - Son Dakika


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