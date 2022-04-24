Halı sahanın gün ısılarını kendi malıymış gibi internetten 70 bin TL'ye sattı - Son Dakika
Üye Girişi

Halı sahanın gün ısılarını kendi malıymış gibi internetten 70 bin TL'ye sattı

24.04.2022 15:59
Halı sahanın gün ısılarını kendi malıymış gibi internetten 70 bin TL'ye sattı

Antalya'da halı sahanın gün ısılarını internet üzerinden ilan verip, hayali olarak 70 bin TL'ye satan kadın yakalandı.

Antalya'da halı sahanın gün ısılarını internet üzerinden ilan verip, hayali olarak 70 bin TL'ye satan kadın yakalandı.

Antalya'da 22 Nisan Cuma günü bir halı sahadaki gün ısı panelleri ve alüminyum kapıları, işletme sahibinin bilgisi dışında internet sitesi üzerinden farklı kişiler aracılığıyla verilen ilanla hayali olarak 70 bin TL'ye satıldı. Olay üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, olayın şüphelisinin D.D. adlı kadın olduğunu tespit etti. 23 Nisan Cumartesi günü yakalanan şüpheli D.D.'nin yapılan sorgulamasında açıktan hırsızlık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, otodan hırsızlık, güveni kötüyü kullanma, dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 23 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheli D.D. adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Babasını mermerle öldürüp, yoldan geçenlere 'Babama bir şey mi oldu' diyen genç, tutuklandı Babasını mermerle öldürüp, yoldan geçenlere 'Babama bir şey mi oldu' diyen genç, tutuklandı ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Nisan 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 24 Nisan 2022

Türk Lirası, Antalya, Nisan, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Halı sahanın gün ısılarını kendi malıymış gibi internetten 70 bin TL'ye sattı - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Gizemli hepatit virüsü panik yarattı! Dünya Sağlık Örgütü virüs nedeniyle bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu
15:43 Eşini 3 çocuğunun gözü önünde öldürdü! Komşular perdedeki kan izini çarşafla kapadı
15:39 AK Parti'nin kendi yaptırdığı anket sonuçları paylaşıldı: Partinin yüzde 36'ının altına düşmediği belirtildi
15:37 İftar programına Cemal Enginyurt ile AK Partili vekil Hacı Turan'ın tartışması damga vurdu
15:28 Türkiye'den 1915 olayları için bir kez daha 'soykırım' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki!
14:48 Oyuncu Demet Evgar'dan iddialı hamilelik pozları geldi
14:28 Zelenski ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüştü! Garantörlük konusunda dikkat çeken açıklama geldi
14:23 Tolga Karel babasını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu: Hani beni bekleyecektin
14:06 23 Nisan paylaşımı için "Erdoğan'a gönderme" denilmişti! Erdoğan Bayraktar'ın "Atatürk" yorumu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi
13:47 Bayram tatili kaç gün olacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı'na çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 16:07:09. #1.12#
SON DAKİKA: Halı sahanın gün ısılarını kendi malıymış gibi internetten 70 bin TL'ye sattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement