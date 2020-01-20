Halı Sektör Kurulu Almanya'da toplandı

TİM Halı Sektör Kurulu, Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilen Domotex 2020 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nda toplanarak dünyada ve Türkiye'de halı sektöründeki gelişmeleri masaya yatırdı. TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan Türk firmaların tek rakibinin yine Türk firmaları olduğunu ifade ederek iç rekabete dikkat çekti.



2020 hedeflerinin ve yol haritasının belirlendiği Halı Sektör Kurulu, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen Domotex 2020 Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'nda toplanarak gündemi değerlendirdi. TİM Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan başkanlığında toplanan sektör kurulunda yenilikçi ürünlerin yanı sıra dünya halı pazarındaki gelişmeler, yeni hedef pazarlara yönelik gerçekleştirilecek projeler ve iç piyasada yaşanan rekabet konuları masaya yatırıldı.



Toplantıyla ilgili bir değerlendirme yapan TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan halı sektörünün Türkiye için en önemli sektörler arasında yer aldığını, üretim açısından dünyanın en büyük üreticisi ülkeler sıralamasında ilk sıralarda bulunduğunu ifade ederek, "2019 yılında halı sektörümüz gerçekleştirdiği 2 milyar 535 milyon 219 bin dolarlık ihracatla ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamıştır. Elbette bundan sonra daha çok çalışmak, üretimimizi hak ettiği değerlerle dünya pazarlarına sunmak zorundayız. Türkiye'nin makine halısı üretimindeki tek rakibi kendisidir. Firmalarımızın kendi arasındaki rekabeti bir kenara bırakarak belirlenecek ortak fiyat politikalarıyla dünya pazarlarında daha güçlü olacaklarına inanıyoruz" dedi.



"Yenilikçi ürünlerle yeni pazarlara yöneliyoruz"



2019 yılında yoğun bir tempo ile bütün ihracatçıların çalıştığına dikkat çeken Başkan Kaplan yenilikçi ürünlerle yeni pazarlarda daha etkin rol almak için çalışacaklarını ifade ederek, Türkiye genelinden 2019 yılında toplam 181 ülkeye halı ihracatı gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Ülke bazında en fazla halı ihracatının Amerika'ya gerçekleştirildiğini de sözlerine ekleyen Başkan Kaplan, ABD'yi Suudi Arabistan ve Irak'ın izlediğini de belirtti. Ülke grupları bazında en fazla halı ihracatının Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirildiğini de ifade eden Kaplan, bunu Amerika'daki ülkeler ile Avrupa Birliği ülkelerinin takip ettiğini, Afrika'nın da önemli bir potansiyele sahip olduğunu sözlerine ekledi. En fazla halı ihracatının birlikler bazında Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından yapıldığına da dikkat çeken Başkan Kaplan, "Türkiye genelinde gerçekleştirilen halı ihracatında ihracatçı birlikleri bazında GAİB birinci sırada yer almaktadır. GAİB 2019 yılında bir önceki yıla oranla ihracatını yüzde 12.7'lik artışla 1 milyar 697 milyon 879 bin dolar olarak gerçekleştirmiş, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği'ni (GAİB) ikinci sırada İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) takip etmiştir. 2019 yılında iller bazında Gaziantep rekor kırarak 1 milyar 723 milyon 891 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirmiş, Gaziantep'i İstanbul ve Uşak takip etmiştir. Gaziantep'in iller bazında halı ihracatındaki payı yüzde 68'dir. İhracatımızda büyük emekleri geçen ihracatçılarımızı kutluyor, 2020 yılında hepsine başarılar diliyorum" dedi. - GAZİANTEP