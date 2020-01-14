Halı sektörüne akademik destek - Son Dakika

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, üniversite olarak halıcıları her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.



Almanya'nın Hannover Kenti'nde düzenlenen Domotex Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'na katılan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Gaziantepli halıcılar müthiş işler yapıyorlar. Biz de üniversite olarak kendilerine gerekli tüm desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.



Gaziantep'in dünyanın en büyük makine halısı üretim merkezi olduğuna dikkat çeken Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, sektörün geldiği noktanın önemine dikkat çekti. Rektör Ali Gür, "Dünya halı sektörünün yüzde 35'ine ev sahipliği yapan Gaziantep, aynı zamanda makine halısında da dünya halı sektörünün yüzde 65'ine ev sahipliği yapıyor. Bu büyük bir başarıdır" diye konuştu.



"Halıcılarımızın yanındayız"



Üniversite olarak Gaziantepli üreticilerin yanında olduklarına vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, "Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulumuzda halı testlerini yaparak üreticilerimizi başka kentlere gitmekten kurtarıyoruz. Halıcılarımızın düzenlediği yarışma ve diğer etkinliklerde lojistik destek veriyoruz. Tekstil ve Halı Makinaları ile Halıcılık ve Kilimcilik Programı'nda sektörün 'Ara eleman' olarak nitelendirdiği, bizim ise 'Aranan Eleman' olarak tabir ettiğimiz elemanlar yetiştirerek üretime destek oluyoruz. Halıcıların gurur duyduğumuz bu çalışmalarına her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz" dedi.



"Gelecekte daha başarılı olacağız"



Halı sektöründe böyle büyük bir kümelenmenin olduğu Gaziantep'in, Hannover'de düzenlenen Domotex'de rakibi olan diğer ülkelere göre çok büyük bir alan kaplayarak, harika işler başarmasından duyduğu memnuniyeti de ifade eden GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Bu mükemmel bir şey. Fuara özellikle geldim. Bir gün boyunca firmalarımızın stantlarını dolaştık. Onların motivasyon kaynaklarını ve başardıkları işleri görünce mutlu olduk. Umarım gelecekte daha büyük işler başaracağız. Sektörün başarısına katkı sağlayan bütün halıcı arkadaşlarımıza teşekkür ediyor ve bol kazançlar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP