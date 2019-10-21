Halı silkelerken balkon duvarı yıkıldı: 2 yaralı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde halı silkeledikleri sırada balkon duvarının yıkılması sonucu ikinci kattan düşen çift yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:56 Kaynak: AA
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde halı silkeledikleri sırada balkon duvarının yıkılması sonucu ikinci kattan düşen çift yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi'nde ikamet eden Fatih (43) ve Handan K. (36) çifti, ikinci kattaki evin balkonunda halı silkelerken duvar yıkıldı.
İkinci kattan zemine düşen çift yaralandı.
Vücutlarında kırıklar oluşan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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