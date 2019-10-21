Son Dakika Haberleri: Halı silkelerken balkon duvarı yıkıldı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Halı silkelerken balkon duvarı yıkıldı: 2 yaralı

Halı silkelerken balkon duvarı yıkıldı: 2 yaralı

52 dakika önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde halı silkeledikleri sırada balkon duvarının yıkılması sonucu ikinci kattan düşen çift yaralandı.

Halı silkelerken balkon duvarı yıkıldı: 2 yaralı, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde halı silkeledikleri sırada balkon duvarının yıkılması sonucu ikinci kattan düşen çift yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi'nde ikamet eden Fatih (43) ve Handan K. (36) çifti, ikinci kattaki evin balkonunda halı silkelerken duvar yıkıldı.

İkinci kattan zemine düşen çift yaralandı.

Vücutlarında kırıklar oluşan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Emek Mahallesi, Safranbolu, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:56 Kaynak: AA
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