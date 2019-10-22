Son Dakika Haberleri: Halı silkelerken balkondan düşen koca dehşet anlarını İHA'ya anlattı
Son Dakika 3. Sayfa Halı silkelerken balkondan düşen koca dehşet anlarını İHA'ya anlattı

Halı silkelerken balkondan düşen koca dehşet anlarını İHA'ya anlattı

51 dakika önce

Halı silkelerken balkondan düşen koca dehşet anlarını İHA'ya anlattıKARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde halı silkelerken balkondan düşen Fatih Kayalı, yaşadıkları o dehşet anlarını İHA'ya anlattı.

Halı silkelerken balkondan düşen koca dehşet anlarını İHA'ya anlattı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde halı silkelerken balkondan düşen Fatih Kayalı, yaşadıkları o dehşet anlarını İHA'ya anlattı.

Safranbolu ilçesi Emek Mahallesi Şube Sokak'ta dün akşam eşi Handan Kayalı ile birlikte halı silkelerken balkon duvarının çökmesi nedeniyle düşerek yaralanan ve tedavi altına alınan Fatih Kayalı, olay anında yaşadıklarını anlattı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Polikliniğinde yatan Kayalı, ayağında kırık olduğunu ve ameliyat olacağını söyledi.

Durumunun iyi olduğunu ifade eden Kayalı, "Akşam iş çıkışı eve geldik. Evde temizlik için eşime yardımcı olmaya çalıştım. Halıyı çırpmamızı söyledi, beraber çırptık. İki, üç çırpmadan sonra duvarla beraber aşağıya indik. Ondan sonrasında bir şey hatırlamıyorum" diye konuştu.

20 senedir aynı evde yaşadıklarını aktaran Kayalı, evin eski olduğunu belirtti.

Eşinin de Bursa'ya sevk olduğunu vurgulayan Kayalı, "Onda da çatlaklar var" dedi.

Olayda yaralanan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Handan Kayalı da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Halı silkelerken balkondan düşen koca dehşet anlarını İHA'ya anlattı

Emek Mahallesi, Safranbolu, Karabük, Kayalı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:21 Kaynak: İHA
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