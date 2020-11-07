Halı silkelerken balkondan düşerek öldü - Son Dakika

Halı silkelerken balkondan düşerek öldü
07.11.2020 16:30
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Mehmet Nasır Sönmez(44), evinin balkonundan halı silkelediği sırada düşerek, hayatını kaybetti.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Mehmet Nasır Sönmez(44), evinin balkonundan halı silkelediği sırada düşerek, hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Muhittin Mahallesi Bağlariçi 4'üncü Sokak'ta bulunan 6 katlı binada yaşandı. 5'inci kattaki evlerinde temizlik yapan eşine yardım eden Mehmet Nasır Sönmez, halıyı balkondan silkelemeye başladı. Ancak dengesini kaybedip, 5'inci kattan düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Sönmez'in cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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