Halı silkelerken balkondan düşerek öldü - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde evinin balkonundan halı silktiği sırada dengesini kaybetmesi sonucu düşen Mehmet Nasır Sönmez,(44) olay yerinde hayatını kaybetti.Olay, ilçeye bağlı Muhittin Mahallesi Bağlariçi 4'ünce sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın 5'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, evde eşine yardım eden Mehmet Nasır Sönmez, balkondan halıyı silktiği sırada dengesini kaybetmesi sonucu 5'nci kattan aşağıya düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Sönmez'in cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.