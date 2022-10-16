Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Malazgirt mahallesinde ikamet eden M.G., isimli genç kız, evlerinin ikinci katında halı silkelediği esnada dengesini kaybederek düştü. 2. kattan beton zemine düşerek yaralanan M.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Malazgirt, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Halı silkelerken beton zemine çakıldı - Son Dakika

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