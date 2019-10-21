Son Dakika Haberleri: Halı silkeleyen karı koca balkondan düştü
Son Dakika Güncel Halı silkeleyen karı koca balkondan düştü

Halı silkeleyen karı koca balkondan düştü

1 saat önce

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir çift balkonda halı silkelerken aşağı düşerek yaralandı.

Halı silkeleyen karı koca balkondan düştü, System.String[]

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir çift balkonda halı silkelerken aşağı düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Emek Mahallesi Şube Sokak'ta iki katlı evde oturan Handan ve Fatih Kayalı çifti, evlerinin balkonuna çıkarak halı silkelemeye başladı. Çiftin halı silkelediği sırada balkonun tuğlaları koptu. Yaslandıkları tuğlaların düşmesi nedeniyle Kayalı çifti de ikinci kattaki balkondan düşerek yaralandı. Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri gelirken, Kayalı çifti ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer de olay yerine gelerek polis ve sağlık ekiplerinden bilgi aldı.

(Ersin Turan - Rıdvan Bostancı/İHA)

Emek Mahallesi, Safranbolu, Karabük, Kayalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:40 Kaynak: İHA
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