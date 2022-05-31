'Halı tarlaları'nda sezon açıldı, buğday tarlalarında renk cümbüşü yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi

'Halı tarlaları'nda sezon açıldı, buğday tarlalarında renk cümbüşü yaşandı

31.05.2022 13:22
'Halı tarlaları'nda sezon açıldı, buğday tarlalarında renk cümbüşü yaşandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde el dokuması binlerce halı ve kilim, mikroplardan arındırılmak ve renklerinin pastele dönüştürülmesi için buğday tarlalarına serilmeye başlandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde el dokuması binlerce halı ve kilim, mikroplardan arındırılmak ve renklerinin pastele dönüştürülmesi için buğday tarlalarına serilmeye başlandı. Onlarca dönüm tarla içerisinde adeta renk cümbüşü oluşturan halılar, 50 TL'den 1 milyon TL'ye kadar alıcı buluyor.

Döşeme altı ilçesi Karataş Mahallesi'nde güneş altında mikroplardan arınması ve renginin pastele dönüşmesi için tarlalara serilen el dokuması halılar, görsel şölen oluşturuyor. Belirli saatlerde çevrilen halı ve kilimlerin güneşlenme süresi kalitelerine göre 10 gün ila 2 ay arasında değişiyor. Yağışlı havalarda depolara kaldırılan halı ve kilimler, güneş kendisini gösterdiğinde yeniden tarlalara seriliyor. İşlemlerin ardından ekonomiye yeniden kazandırılan halılar başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gönderilen, 50 TL'den başlayarak 1 milyona kadar alıcı buluyor. Pandemi döneminde durma noktasına gelen halı satışları turizmin canlanması ile yeniden hareketlilik yaşandı. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş ise halı satışlarını da etkiledi.

"ÖNCE BU ÜRÜNLER GELİR GELMEZ STERİL HAVUZLARA KONUYOR"

Eski halıları 50 yıla yakındır işleyerek yeniden ekonomiye kazandıran Halil Börekçi, "İkinci el dokuması halı ve kilimleri alıp onları işliyoruz. Tekrar kullanılabilir hale getiriyoruz. İlk geldiği zaman sınıflara ayırıyoruz. Tamir olacakları tamir ediyoruz. Tamir olmayacakları kesip minder yapıyoruz. Önce bu ürünler gelir gelmez steril havuzlara konuyor, mikroplardan arındırıyoruz. Daha sonra güneşe koyuyoruz. Üzerinde bulunan yabancı maddelerin uçması için Antalya'nın sıcağı çok iyi geliyor. Buharı uçuyor. Geceleri de kırağı yağıyor, halı kendi kendine temizleniyor. Bu temizlenmiş halıları boyanacak olanları boyuyoruz, tamir olacakları tamir ediyoruz. Daha sonra yurt dışına satarak değerlendiriyoruz" dedi.

"RUSYA VE UKRAYNA ARASINA YAŞANAN SAVAŞ ÇOK OLUMSUZ ETKİLEDİ"

Pandemi dönemini satışları değerlendiren Börekçi, "Pandemi döneminde yurt içerisinde satış yaptığımız dükkanların hepsi alışverişi bıraktı. Onlara mal satamadık. Yurt dışına satarak ayakta kalmaya çalıştık. Rusya ve Ukrayna arasına yaşanan savaş da çok olumsuz etkiledi. Hiç satış yapamadık iki ülkeye. Gelen giden turist çok, başka ülkelerden gelip alıyorlar. Temizleme işi biten halı kaldırılıp, yerine yenisi ekleniyor. 50 TL'den başlayarak 1 milyona kadar halı var. Daha çok yabancı alıcı var. Yerli çok fazla bulamıyoruz. Gezmeye gelenler çok oluyor. Ankara'dan İstanbul'dan ziyaretçilerimiz var" diye konuştu.

(Ertuğrul Gün- Gazi Taş - İHA)

'Halı tarlaları'nda sezon açıldı, buğday tarlalarında renk cümbüşü yaşandı
'Halı tarlaları'nda sezon açıldı, buğday tarlalarında renk cümbüşü yaşandı
'Halı tarlaları'nda sezon açıldı, buğday tarlalarında renk cümbüşü yaşandı
'Halı tarlaları'nda sezon açıldı, buğday tarlalarında renk cümbüşü yaşandı
'Halı tarlaları'nda sezon açıldı, buğday tarlalarında renk cümbüşü yaşandı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu dükkanda çıkan yangın korkuttu Geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu dükkanda çıkan yangın korkuttu Döşemealtı'ndaki işyeri yangını korkuttu Döşemealtı'ndaki işyeri yangını korkuttu
Kaynak: İHA

Türk Lirası, Döşemealtı, Antalya, Buğday, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Halı tarlaları'nda sezon açıldı, buğday tarlalarında renk cümbüşü yaşandı - Son Dakika


Son Dakika
13:13 Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu!
13:07 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi
13:01 İngiltere'de dehşete düşüren olay! Spermleriyle 15 kadını hamile bırakan adamın sakladığı gerçek mahkemede ortaya çıktı
12:48 Galatasaray, Bayern Münih'in eski futbolcusu Javi Martinez için harekete geçti!
12:42 3600 ek gösterge ile ilgili 3 alternatifli çalışmada sona gelindi! Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
12:37 CHP'li Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi!
12:33 Ünlü teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'den her an resmi açıklama gelebilir
11:49 Gecenin en çok konuşulanı oldu! Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ayakkabısı, elbisesini geride bıraktı
11:44 Bakan Murat Kurum açıkladı: TÜFE üstü kira artışı yapan ev sahiplerine kanuni yaptırım uygulanacak
11:24 Jose Sosa'dan şaşırtan transfer! Tatilden döner dönmez Ankara'ya gidecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 13:29:06. #1.11#
SON DAKİKA: 'Halı tarlaları'nda sezon açıldı, buğday tarlalarında renk cümbüşü yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement