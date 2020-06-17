Halı tarlaları sezonu açtı, buğday arazileri renk cümbüşü oluşturdu - Son Dakika

Halı tarlaları sezonu açtı, buğday arazileri renk cümbüşü oluşturdu

Halı tarlaları sezonu açtı, buğday arazileri renk cümbüşü oluşturdu Antalya'da buğday tarlaları tarlaları halı ve kilim açtı El dokuması birbirinden değerli binlerce halı ve kilim, mikroplardan arındırma ve renklerin pastelleşmesi için buğday tarlalarına serildi Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde,...

Halı tarlaları sezonu açtı, buğday arazileri renk cümbüşü oluşturdu

Antalya'da buğday tarlaları tarlaları halı ve kilim açtı

El dokuması birbirinden değerli binlerce halı ve kilim, mikroplardan arındırma ve renklerin pastelleşmesi için buğday tarlalarına serildi

ANTALYA - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, el dokuması binlerce halı, kilim, mikroplardan arındırılmak ve renklerinin pastele dönüştürülmesi için buğday tarlalarına serilmeye başlandı. Halı ve kilimlerle rengarenk bir hale dönüşen tarlalar görsel bir şölen oluşturdu.

Döşememaltı ilçesi Karataş Mahallesinde, buğday hasatının ardından tarlalar el dokuması halı ve kilimler için hazırlandı. Bölgede halı ticareti ile uğraşan Halil Börekçi, birbirinden değerli el dokuması geleneksel motiflerle oluşturulan binlerce halı ve kilimin bakım ve onarım işlemine başladı. Börekçi ve personeli buğday hasadının ardından çalışmalarına haziran ayı başlangıcı itibariyle hız verdi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanan kilim ve halılar, renklerinin solarak pastele dönüşmesi ve mikroplarından arınması için bir dizi işlemden geçiriliyor. İşçilerin ellerinde yeniden kendine gelen halı ve kilimler ilk yıkama işleminin ardından tarlalarda yerini alıyor. 15 gün arayla her iki yüzü de güneşletilen halı ve kilimler, zaman zaman rüzgar nedeniyle ters dönse de hemen düzeltiliyor. Yaklaşık bir ay gündüz sıcak akşam nemli havada bırakılan halıların son yıkama ve bir dizi işlemin ardından tozlarından arındırılarak yurt dışına gönderiliyor. Şuan tarlada 5 bin halı varken bu sayının, yaz ortasında 10-15 bine çıkması hedefleniyor. Halı serme işlemi ve tarladaki halı ve kilimler havadan drone ile görüntülendi.

Karataş Mahallesinde 150 dönümlük buğday tarlasında halı ticareti ile uğraşan 68 yaşındaki Halil Börekçi, haziran ayı başlangıcı itibariyle birbirinden değerli el dokuması halı ve kilimleri güneşle buluşturmaya başladıkları söyledi.

"Yurt dışına satılıyor"

50 yıldır halı ve kilim işi ile uğraştığının altını çizen Börekçi, "1976 yılında Döşemealtı'nda halı yıkama ve güneşletme işine başladım. Burada halıları yıkıyoruz, güneşletiyoruz, yırtık olanları tamir ediyoruz ve boyuyoruz. Bunun yanında kullanılamayacak derecede yırtık halıları birleştirip büyük halı yapıyoruz. Tamir edilebileceklerin onarımını yapıyoruz."dedi.

Daha önce yılda 30 ile 50 bin arasında halı ihracatı yaptıklarını hatırlatan Börekçi," 1989 yılında Türkiye'de halı ihracatında üçüncü oldum. Ama şimdi yıllık satışımız 500 ile 1000 arasında. Genelde Amerika, Avrupa,Japonya, Avustralya,Güney Amerika ülkeleri ve İngiltere gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. Yurt dışına satıyoruz, yurt içi satışımız yok gibi."ifadelerine yer verdi.

"Steril ediliyor"

Halı ve kimlerin hepsinin el dokuması ve geleneksel el sanatlarına uygun olduğunu dile getiren Börekçi, " Organik boya, organik pamuk, organik yünden yapılan halı ve kilimler. Bu halı ve kilimleri biz burada steril yapıp, mikroplardan arındırıyoruz. Yünün üstünde kalan fazla boya ve aracı maddeleri, virüsleri güneşleterek uçuruyoruz. Molekül halinde yün ve boya ortada kalıyor. Yüne parlaklık ve yumuşaklığı ortaya çıkıyor. Yurt dışından genelde organik halı ve kilim aldıkları için yıllardır bu işi yapıyoruz." diye konuştu.

"Şuan 4 bin halı var"

Tarladaki halıların hepsinin yıkandığını ve güneşletmenin ardından tekrar yıkandığının altını çizen Halil Börekçi," Güneş altında halının 15 gün bir yüzü, 15 gün diğer yüzü duruyor. Üzerinde fazla boya, aracı madde kalmayanları ve steril olanları topluyoruz. Sonra ayırma işlemi yapıyoruz. Yapılan işlemlerin ardından yurt dışına gönderiyoruz." dedi.

"Hedef 10-15 bin"

Halıların güneşletme işleminin yapıldığı tarlada birkaç gün önce buğday ekili olduğunu kaydeden Börekçi, " Şimdi halı tarlası oldu. İlk başta 10-15 dönüm yer seriyoruz. Yazın ortasına doğru 50-60 dönüme çıkabiliriz. Geçtiğimiz yıllarda 150 dönüme ulaşmıştık. Halı dokuyan, tamirat ve yıkama yapan kişi sayısı azaldı. Daha az miktarda iş yapıyoruz. Burada 4 bin civarında var, sezon sonuna kadar 10-15 bini hedefliyoruz."dedi.

"Canlı renkle rmoda"

Bu yıl canlı renklerin moda olduğunu işaret eden Börekçi, " renkli halı vekilimler moda. Doğal halı ve kilimleri yapmaya çabalıyoruz. Şuan tarlada her renk var. Burada güneşletmemizin nedeni ise gece soğuk çiğ düşüyor, gündüz sıcak oluyor ve çiğ uçup gidiyor. Bu uçma sırasında halının üzerinde yabancı maddeler uzaklaşıyor. O nedenle yıllardır burayı kullanıyoruz. Ekimin 15'ine kadar güneşletme işlemimiz devam edecek."ifadelerine yer verdi.

Halı tarlaları sezonu açtı, buğday arazileri renk cümbüşü oluşturdu

Döşemealtı, Karataş, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 01:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Halı tarlaları sezonu açtı, buğday arazileri renk cümbüşü oluşturdu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Oğluna yardım için başladığı bisiklet tamirinde usta oldu Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma İGDAŞ görevlisinin pastanede seri halde fatura kestiği görüntü büyük tepki çekecek Otomobilde 2. el fırsatçılığı! Plaka takıp yüksek fiyattan satıyorlar Altının gram fiyatı 379,9 liradan işlem görüyor Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde istifa eden de tazminat alabilecek Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesildi Bamyanın fiyatı kurutulunca 20 TL'den 230 TL'ye çıkıyor Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 30 ucuzladı Türkiye koronavirüs tanı kitinde dünyada bir ilki başarmak için çalışıyor Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 211 metreye ulaştı
Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti Pençe-Kaplan Operasyonu başladı! Komandolar Haftanin'e intikal etti         
01:56
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS açıklaması: 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka riskli         
00:47
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti         
00:31
Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu         
00:30
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı         
00:19
4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu 4. Levent Metro istasyonunda bir kadın, kendini raylara atarak intihar girişiminde bulundu         
23:54
Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim Ameliyat olan Muslera'dan ilk açıklama: Zor zamanda gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim         
23:54
Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti Tahir Karapınar'dan Trabzonspor'a tepki: Sörloth ve Pereira yedek kulübemizi tahrik etti         
23:49
"Dur" ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis memuru şehit oldu         
23:47
Aleyna Tilki, hakkında çıkan Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgililer tatilde" haberlerine açıklık getirdi         
23:38
Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu         
23:37
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti         
23:33
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı         
22:58
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sosyal medyadan "Sus" işaretli gönderme         
22:56
60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü 60 yaşındaki sürücü, 9 yaşındaki çocuğu tekme-tokat dövdü         
22:29
Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu Annesinin evde bırakıp gittiği 3 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu         
22:27
Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel Deniz Türüç oyundan alınışına tepki gösterdi, Volkan Demirel "Otur yerine" diyerek uyardı         
22:19
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir         
22:16
Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti Tartıştığı oğlu tarafından silahla vurulan baba, hayatını kaybetti         
22:10
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık         
22:06
Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu Yunanların 99 yıl önce yakarak katlettiği 83 Türkün mezar yerleri bulundu         
21:44
Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir Artan vakalar sonrası Prof. Dr. Necmettin Ünal uyardı: Çok tehlikeli günler gelebilir         
21:40
Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun, Meclis'te kabul edildi         
21:37
Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı Galatasaray'da Işıl Alben'den sonra Tilbe Şenyürek de takımdan ayrıldı         
21:32
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü Fenerbahçe Trabzonspor maçında Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü         
21:15
Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi Salgının başlangıcından beri vaka görülmeyen Kula'da, 2 günde 2 vaka tespit edildi         
21:09
Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor Prof. Dr. Ersoy'dan deprem uyarısı: Marmara kıyıları tsunami potansiyeli taşıyor         
21:02
62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı 62 yaşındaki usta sanatçı Semiha Yankı, bikinili pozlarını paylaştı! Fiziğiyle gençlere taş çıkardı         
20:55
Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde Dışişleri Bakanlığı: Fransa, Suriye'de olduğu gibi Libya'da da karanlık işler peşinde         
20:53
Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı Türkiye'deki koronavürüs salgınında son 5 günde testlerin pozitif çıkma oranı "pik" yaptı         
20:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2020 02:15:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Halı tarlaları sezonu açtı, buğday arazileri renk cümbüşü oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]