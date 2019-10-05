Halı tasarım yarışmasında akademisyenlerden dev jüri heyeti

Türkiye'de halı sektörünün geleceğinin belirlenmesinde önemli rol oynayacak olan tasarımcıların arttırılması ve yeni tasarımcıların sektöre kazandırılması amacıyla düzenlenen 6. Makine Halısı Tasarım Yarışmasında akademisyenlerden oluşan dev bir jüri heyeti görev aldı.



Yarışmaya destek veren akademisyenlere kutlayan GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, halı sektörünün akademisyenlerin desteğine büyük ihtiyaç duyduğunu ifade etti.



Ticaret Bakanlığı'nın desteği Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği ile Gaziantep Üniversitesinin organizasyonuyla gerçekleştirilen 6. Makine Halısı Tasarım Yarışmasında Türkiye'nin dört bir yanından Gaziantep'e gelen akademisyenler jüri görevi üstlenip, eserleri inceleyerek puanladı. Dev bir jüri heyetinin görev aldığı yarışmada eserler büyük titizlikle incelendi. Yarışma jürisinde Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zuhal Arda, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Şerife Atlıhan, Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Alpan, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Kadriye Didem Atiş, Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva Halaçeli Metlioğlu, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Zaimoğlu, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Şenel, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zuhal Türktaş, Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ruhi Konak, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Naile Rengin Oyman, Mimar Sinan Üniversitesi -Dr. Öğr. Üyesi Naime Didem Öz, Atatürk Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Elitok, Dokuz Eylül Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Bahadır Öztürk, Dokuz Eylül Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Gonca Karavar, Mimar Sinan Üniversitesi Öğr. Gör. Derya Tecimer, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğr. Gör. Mehmet Erim, Sütçü İmam Üniversitesi Öğr. Gör. Mehmet Aksoy ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Aysen Soysaldı görev aldı.



Alanında en iyi akademisyenlerden oluşan 6. Halı Makinesi Tasarım Yarışması jürisi uzun süren değerlendirmelerde bütün eserleri adeta ince eleyip sık dokuyarak 20 finalisti belirledi. Ardından Gaziantepli halıcılar tarafından büyük bir itinayla dokunan finalist halılar GAİB hizmet binasında görücüye çıktı. Jüri son değerlendirmeyi dokunmuş halılar üzerinde yaparak ilk beşi belirledi. Başkanı Ahmet Kaplan jüride görev alan akademisyen ve uzmanları kutlayarak birer teşekkür plaketi verdi. Başkan Kaplan halı sektörünün tasarımcılar kadar akademisyenlerin görüşlerine de ihtiyaç duyduğunu, GAHİB olarak üniversite sanayi işbirliğini önemseyerek bir çok çalışmada akademisyenlerin görüşlerine yer verdiklerini ifade ederek, yarışmaya katkılarından dolayı jüri üyelerine teşekkür etti. - GAZİANTEP