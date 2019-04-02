Halı ve Kilim Kursu Kadınlardan İlgi Görüyor
1 saat önce
Muş'ta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce açılan halı ve kilim kursuna katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.
Muş
'ta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce açılan halı ve kilim kursuna katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bahri Aksoy, yaptığı açıklamada, bu kursla kadınların hem meslek sahibi olmalarını hem de unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yeni nesillere aktarılmasını amaçladıklarını belirtti.
Kursa 32 kadının katıldığını anlatan Aksoy, "Oldukça zor ve meşakkatli olan halı ve kilim dokumacılığını öğrenmek için kursa gelen kadınların azmi göz dolduruyor." dedi.
Kurs hocası Yıldız Kum da unutulmaya yüz tutmuş halıcılık mesleğini yaşatmak istediklerini belirterek, "Kızlarımızın da bu mesleği öğrenmesini istedik. Burada yöremize ait motiflerden halı dokuyoruz." diye konuştu.
Kursiyerlerden Fikriye Çağlayan
da maddi açıdan ziyade kursta stres attıklarını aktararak, "Arkadaşlarla sosyal ortamda güzel zaman geçiriyoruz, yeni insanlar tanıyoruz. Eşimin desteğiyle başladığım kursta meslek öğreniyorum. Bedensel ve ruhsal açıdan çok faydalı bir kurs." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:34 Kaynak: AA
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