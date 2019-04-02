Son Dakika Haberleri: Halı ve Kilim Kursu Kadınlardan İlgi Görüyor

Halı ve Kilim Kursu Kadınlardan İlgi Görüyor

1 saat önce

Muş'ta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce açılan halı ve kilim kursuna katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Halı ve Kilim Kursu Kadınlardan İlgi Görüyor, System.String[]
Muş'ta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce açılan halı ve kilim kursuna katılan kadınlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bahri Aksoy, yaptığı açıklamada, bu kursla kadınların hem meslek sahibi olmalarını hem de unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yeni nesillere aktarılmasını amaçladıklarını belirtti.

Kursa 32 kadının katıldığını anlatan Aksoy, "Oldukça zor ve meşakkatli olan halı ve kilim dokumacılığını öğrenmek için kursa gelen kadınların azmi göz dolduruyor." dedi.

Kurs hocası Yıldız Kum da unutulmaya yüz tutmuş halıcılık mesleğini yaşatmak istediklerini belirterek, "Kızlarımızın da bu mesleği öğrenmesini istedik. Burada yöremize ait motiflerden halı dokuyoruz." diye konuştu.

Kursiyerlerden Fikriye Çağlayan da maddi açıdan ziyade kursta stres attıklarını aktararak, "Arkadaşlarla sosyal ortamda güzel zaman geçiriyoruz, yeni insanlar tanıyoruz. Eşimin desteğiyle başladığım kursta meslek öğreniyorum. Bedensel ve ruhsal açıdan çok faydalı bir kurs." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:34 Kaynak: AA

Muş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi Son Dakika! İstanbul'da 3 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak AK Parti Adayı Birinci Çıktı, MHP İtirazda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:34:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halı ve Kilim Kursu Kadınlardan İlgi Görüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]