Halı ve Kilimlere 40 Yıldır "Hayat" Veriyor - Kütahya

Kütahya'da uzun yıllar aile büyükleriyle halı ve kilim dokumacılığı yapan Veli Akkan, şimdilerde tamirat yaparak aile yadigarlarına hayat veriyor.

RAMAZAN DOĞAN - Kütahya'da uzun yıllar aile büyükleriyle halı ve kilim dokumacılığı yapan Veli Akkan, şimdilerde tamirat yaparak aile yadigarlarına hayat veriyor.



Dokuma ustası 62 yaşındaki Akkan, tarihi mekanların bulunduğu Balıklı Mahallesi'ndeki iş yerinde, eski halı ve kilimleri tamir ederek yeniden kullanılabilir hale getiriyor. İş yerinde bulunan asırlık dokuma tezgahında sipariş üzerine kilim de dokuyan Akkan, 40 yıldır geçimini bu işten sağlıyor.



Akkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Isparta'nın Yalvaç ilçesinden Kütahya'ya göç ettikten sonra, yanında çalıştığı ustasından halı ve kilim tamirciliğini öğrendiğini söyledi.



Daha sonra iş yeri açarak bu işi yapmaya başladığını dile getiren Akkan, şöyle konuştu:



"Ailemle 15 yaşlarındayken Kütahya'ya geldim. Çocukluk yıllarımda halı ve kilim dokumacılığı yaygındı. Ben de bu işi öğrenmiştim. Kütahya'ya geldikten sonra da tabii dokumacılık pek kalmadığı için eski yün halıları tamir eden bir ustam vardı. Ondan işi öğrendim, sonra da kendimi geliştirip bu işi yapmaya başladım. İş yerimde el sanatı icra ediyorum. Önceden kullanılmış ama belki de yanlış kullanımdan dolayı yıpranmış eski halılar geliyor, onları tamir ediyorum. Annesinden, babasından, diğer aile büyüklerinden kalma halı ve kilimleri satmak istemeyen, tamir ettirip kullanmak isteyenler oluyor. Onların halı ve kilimlerini elimden geldiğince tamir ederek yeniden kullanılabilir hale getiriyorum. Yine eski parça halılardan çanta ve dekor ürünleri de yapıyorum."



"Kıymetli halılar artık kalmadı"



Akkan, eskiden kilim ve halılarda el emeğinin daha yaygın olduğunu şimdilerde ise daha çok makine halılarının tercih edildiğini anlatarak şunları aktardı:



"Eski halı ve kilimlerin kıymeti çok bilinmiyor. Bilinçsiz kullanımdan dolayı çok kıymetli halılar artık kalmadı. Eski halı ve kilimler kullanılırken çok dikkat etmek gerekiyor. Ilık evlerde kullanılan eski halıları özellikle haşerelerden korumak gerekiyor. Çünkü haşereler ılık ortamları daha çok seviyor ve halıyı, kilimi yiyor. Bunu bilmediğimiz zaman eski halılarımız tahrip oluyor. Haşerelerin tahrip ettiği halılar kolay kolay tamir de olmuyor."



Halı ve kilim tamirciliği için eleman yetişmediğine de değinen Akkan, "Bu sanatın pek seveni olmadı. Eleman bulamıyorum. Eleman bulabilsem bu sanat ölmeyecek. Bir yetişen olmayınca tek başına zor oluyor. Ben de yetişebildiğim yere kadar yapmaya çalışıyorum. Muhtemelen benden sonra da bu işi yapan olmayacak." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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