Halı ve zemin kaplama endüstri üreticileri Hannover'da fuara katıldı - Son Dakika

Halı ve zemin kaplama endüstri ürünlerinin sergilendiği DOMOTEX Fuarı, Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursların'dan (BUSMEK) yapılan açıklamaya göre, 10-13 Ocak tarihinde gerçekleşen sürdürülebilirlik temasının işlendiği fuar, 60 ülkeden 1.400 firma ile toplam 35 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye, 190 firma ile makina halısı, el halısı, duvardan duvara halı, esnek zemin, iplik, paspas, makina ve aksesuarları, parke ve laminant ürünleriyle fuar tarihindeki en büyük katılımını gerçekleştirdi. İpek halıların ve kumaşların sergilendiği BUSMEK standında 14 asır önce ki haliyle tepme mancınık ile kozadan ipek çekiminin nasıl yapıldığı ziyaretçilere gösterildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen DOMOTEX Uluslararası Direktörü Sonia Wedell-Castellano, DOMOTEX 2020'de karşılaştıkları olumlu tepkilerden ve genel fuar atmosferinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Ziyaretçi rakamları, artan pazar yoğunluğuna yönelik devam eden bir eğilimi yansıtıyor. Sektör profesyonellerinin yüzdesindeki artış, 2020 için ticari büyüme noktasında oldukça önemli bir faktörü oluşturuyor. Gelen ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 90'ı, şirketlerinde karar verme yetkisine sahip ve bunların yarısı üst yönetim düzeyinde." ifadesini kullandı.