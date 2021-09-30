Halı yıkama firmasına ait minibüs ve içerisindeki halılar alev alev böyle yandı - Son Dakika

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Halı yıkama firmasına ait minibüs ve içerisindeki halılar alev alev böyle yandı

Sürücü ve çalışanlar, müşterilerin halılarını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti

ANTALYA - Antalya'da halı yıkama firmasına ait minibüs seyir halindeyken alev alev yandı. Yangın sonrası, minibüs ve içerisindeki birçok halı adeta küle döndü. Oldukça üzgün görünen minibüsün sürücüsü, "Çoğu halıyı kurtarmaya çalıştık. Müşterilerin bir şekilde zararını karşılayacağız" dedi.

Yangın, Konyaaltı ilçesine bağlı Molla Yusuf Mahallesi 1270 sokak üzerinde meydana geldi. Halı yıkama firmasına ait 07 K 6587 plakalı minibüs sürücüsü Akın Çakmak, seyir halindeki aracından dumanların yükseldiğini fark etti. Minibüsü hemen yolun kenarına park ederek aşağı inen Çakmak, yanındakilerle birlikte bir yandan yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı, bir yandan da araç içerisindeki müşterilere ait halıları kurtarmaya çalıştı. Kısa sürede minibüsü saran alevler, aracı ve birçok halıyı küle döndürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü.

"Halıların çoğunu kurtarmaya çalıştık"

Oldukça üzgün görünen Akın Çakmak, "Hareket halindeydik. Birden duman çıkmaya başladı. Alev de bir anda büyüyünce engel olamadık. Zarar gören halılar var. Çoğunu kurtarmaya çalıştık, kurtaramadıklarımız da var. Müşterilere aitti. Zararı şuanda tahmin edemiyorum. Müşterilerin bir şekilde zararını karşılayacağız" diyerek olay anını anlattı.

Soğutma çalışmalarını tamamlayan polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.