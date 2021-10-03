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Halı yıkama minibüsünden 33 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika

Halı yıkama minibüsünden 33 kaçak göçmen çıktı

03.10.2021 13:26
Halı yıkama minibüsünden 33 kaçak göçmen çıktı, System.String[]

SİİRT'in Baykan ilçesinde, sürücüsünün ihtara uymayarak kaçmaya çalıştığı halı yıkama minibüsünde 33 Afgan göçmen yakalandı.

SİİRT'in Baykan ilçesinde, sürücüsünün ihtara uymayarak kaçmaya çalıştığı halı yıkama minibüsünde 33 Afgan göçmen yakalandı. .

Baykan ilçesinde yol kontrolü yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, üzerinde bir halı yıkama firmasının reklamı olan minübüse şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü C.K., durmayarak, yola devam etti. Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan minibüsten 33 Afgan göçmen çıktı. Sürücü gözaltına alınırken, göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Sürücü C.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Halı yıkama minibüsünden 33 kaçak göçmen çıktı

Narkotik, Baykan, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Halı yıkama minibüsünden 33 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika


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