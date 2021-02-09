Halı yıkamacı cinayeti sanığına müebbet istemi - Son Dakika
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Halı yıkamacı cinayeti sanığına müebbet istemi

Halı yıkamacı cinayeti sanığına müebbet istemi

09.02.2021 16:35

KONYA'da, eşinin üzerine kayıtlı halı yıkama atölyesini işleten Yusuf Öztürk'ü (36) tabancayla vurarak, öldüren Halil Ağralı'nın (39) tutuklu yargılanmasına devam edildi.

KONYA'da, eşinin üzerine kayıtlı halı yıkama atölyesini işleten Yusuf Öztürk'ü (36) tabancayla vurarak, öldüren Halil Ağralı'nın (39) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanık Ağralı hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti.

Olay, 28 Mayıs 2020'de, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki halı yıkama atölyesinde meydana geldi. Atölyeye gelen Halil Ağralı ile işletmeci Yusuf Öztürk arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ağralı, belinden çıkardığı tabancayla Öztürk'e peş peşe ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağralı da ihbarla gelen polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Ağralı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'BABAM, ARABASINI SATIP ORTAK OLDU'Sanık Halil Ağralı'nın Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Ağralı, duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Halil Ağralı'nın oğlu Alperen Ağralı, "Sabah saatlerinde babamla birlikte kendi mahallemizden yıkamak için halılar aldık. Ben halıları overlokçuya götürdüm. Daha sonra babam ve çalışan birkaç arkadaşla birlikte bir camide halı yıkamaya gittik. Babam orada çalışan değildi. Arabasını satarak ortak oldu. Olay esnasında ben orada değildim. Nasıl olduğunu görmedim" diye konuştu. Halil Ağralı ise tahliyesini isteyerek, "Diyecek bir şeyim yok. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Cumhuriyet savcılığı da Halil Ağralı hakkında mütalaasını verdi. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında; Yusuf Öztürk'ün halı yıkama dükkanı işlettiğini, olayın alacak meselesi olduğunu, olay günü saat 15.00'te Öztürk'ün iş yerine geldiğini, bu sırada Ağralı'nın üst kattan gelerek Öztürk'e "Bu saate kadar neredeydin? Seninle hesap görecektik" dediği ardından tabancayla ateş ettiğini belirtti. Savcılık mütalaasında, sanık Halil Ağralı için 'kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası talep edildi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Halı yıkamacı cinayeti sanığına müebbet istemi - Son Dakika


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