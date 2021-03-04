Olay, 28 Mayıs 2020'de, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki halı yıkamacıda meydana geldi. İş yerine gelen Halil Ağralı ile işletmeci Yusuf Öztürk arasında alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ağralı, belinden çıkardığı tabancayla Öztürk'e peş peşe ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağralı da ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Ağralı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

Yusuf Öztürk, Mayıs, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Halı yıkamacı cinayetinde sanığa iyi hal indirimi ile 25 yıl hapis - Son Dakika

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