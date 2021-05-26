Halı yıkamacılarda kısıtlama yoğunluğu - Son Dakika

Van'da korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları halı yıkamacılarda yoğunluğa neden oldu.

Van'da halılarını yıkatmak ve ev mobilyalarını temizlemek isteyen vatandaşlar, genellikle bahar mevsiminin başlangıcını ya da Ramazan ve kurban bayramları öncesini tercih ederken; son birkaç yıldır Ramazan Bayramı'nın bahar mevsimine denk gelmesini fırsata çeviriyor. Bahar ve bayram temizliğinin tek bir seferde yapılması nedeniyle yoğunluğun arttığı halı yıkamacılar, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle yoğunluk yaşıyor. Bayram öncesinde uygulanan 17 günlük tam kapanma nedeniyle yoğunluğun bayram sonrasına kaldığını ifade eden halı yıkamacılar, şimdi de akşam 21.00'de başlayan ve sabah 05.00'da kadar süren sokağa çıkma kısıtlaması ile hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Van Profesyonel Halı Yıkamacılar Yardımlaşma Derneği Başkanı ve Van Turkuaz Halı Yıkama sahibi Esra Bilek, her sektörde olduğu gibi halı yıkama sektöründe de yoğunluğun yaşandığı belli dönemler olduğunu ifade ederek, bu yoğunluğun özellikle dini bayramlar öncesi ve bahar mevsimi başlangıcında olduğunu söyledi. Bu her iki dönemde ciddi bir yoğunluk yaşadıklarını vurgulayan Bilek, "Birkaç yıldır hem bahar hem bayram öncesi bir araya geldiği için biz daha da büyük bir yoğunluk yaşıyorduk. Ancak son iki yıldır pandemi süreci nedeniyle uygulanan kısıtlamalar bizi ciddi anlamda sıkıntılara soktu. İstediğimiz gibi verimli bir çalışma sürdüremiyoruz. Özellikle hafta sonu ve akşam saat 21.00'den sonraki kısıtlamalar bizi hala çok büyük sıkıntıya sokuyor. Çünkü çalışan vatandaşlarımız, halıların temizliğini genelde hafta sonu yapmak istediği için hafta sonu hizmet verebiliyorduk. Şu anda hafta sonu çalışamadığımız için bu defa hafta içi saat 17.00'den sonra çalışma durumunda kalıyoruz. Böyle olunca akşam 17.00 ila 21.00 arasında yapmak zorunda kalıyoruz. Bu saatler arasında da hem toplanması, dağıtılması derken zorluklar yaşıyoruz" dedi.

Halı yıkama sektörü olarak yetkililerden kendilerine yardımcı olmalarını istediklerini belirten Bilek, "Malum koruna virüs ile mücadelede en önemli unsur hijyendir. Bu hijyeni sağlayan en önemli sektörlerin başında geliyoruz. Bu nedenle yetkililerden ciddi anlamda destek istiyor, halı yıkamacılar olarak hafta sonu ve akşam saatlerinde uygulanan kısıtlamalardan muaf tutulmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN