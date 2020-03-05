Halı yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Halı yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika

Halı yüklü tır alev alev yandı

6 saat önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde halı yüklü tır, hareket halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.

Halı yüklü tır alev alev yandı, System.String[]

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde halı yüklü tır, hareket halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi.


Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Gaziantep'ten Adana yönüne gitmekte olan 27 B 9021 plakalı halı yüklü tır, Gaziantep-Adana- Tarsus (TAG) otoyolunun Düziçi kesiminde alev alarak yanmaya başladı.


Yangını fark eden tır şoförü aracın dorsesini tırdan ayırarak hemen itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Düziçi Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale gelirken içindeki halılar küle döndü. - OSMANİYE

Osmaniye, Düziçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:05 Kaynak: İHA
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