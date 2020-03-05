Halı yüklü TIR'ın dorsesi, alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halı yüklü TIR'ın dorsesi, alev alev yandı - Son Dakika

Halı yüklü TIR'ın dorsesi, alev alev yandı

6 saat önce

OSMANİYE'de, halı yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Halı yüklü TIR'ın dorsesi, alev alev yandı, System.String[]

OSMANİYE'de, halı yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında, dorsedeki halılar, kullanılmaz hale geldi.

? Gaziantep yönünden Adana yönüne giden Mesut K. yönetimindeki 27 R 9021 plakalı halı yüklü TIR, sabah saatlerinde E90 Otoyolu Düziçi Turnikeleri mevkiine geldiğinde, dorsesinde yangın çıktı. Mesut K., çekiciyi dorseden ayırıp, itfaiyeye haber verdi. ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Osmaniye ve Düziçi belediyelerine ait itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Dorse ise içerisindeki halılarla birlikte yanarak kullanılamaz hale geldi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Gaziantep, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:32 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otoparkta araçlar yandı, sahipleri birbirine girdi
TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kaza kamerada! Aracım çalındı diye ihbar etti, bulununca çalan kişinin oğlu olduğu ortaya çıktı Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:15:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Halı yüklü TIR'ın dorsesi, alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]