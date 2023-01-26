Gazetecilere tesisi anlatan İmamoğlu, yaşadığı olay karşısında gülmeden edemedi - Son Dakika
Üye Girişi

Gazetecilere tesisi anlatan İmamoğlu, yaşadığı olay karşısında gülmeden edemedi

26.01.2023 22:52

Haliç Altınboynuz Tesisi'nin açılışına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilere tesisi gezdirirken merdivenleri indiğ*i esnada ayağı kaydı. Düşmekten son anda kurtulan İmamoğlu, yaşadığı olaya kendisi de güldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçmiş dönemde ofis olarak kullanılan Haliç kıyısındaki Tekke Parkı'nda yer alan binayı "Altınboynuz Sosyal Tesisi" olarak vatandaşların kullanımına açtı. İmamoğlu, açılışın ardından tesisi basın mensuplarına gezdirerek tesisi tanıttı.

DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Bir yandan tesisi anlatıp bir yandan yürüyen İmamoğlu, merdivenlerden indiği sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu ayağı kaydı. Düşmekten son anda kurtulan İmamoğlu, yaşadığı olay karşısında kendisi de güldü.

YORUMLAR
500
Ekrem İmamoğlu, cinayete kurban giden Sinan Ateş'in baba evine gitmeye hazırlanıyor Ekrem İmamoğlu, cinayete kurban giden Sinan Ateş'in baba evine gitmeye hazırlanıyor Ekrem İmamoğlu, suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş'in baba evini ziyaret edecek Ekrem İmamoğlu, suikast sonucu öldürülen Sinan Ateş'in baba evini ziyaret edecek

Ekrem İmamoğlu, Haliç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazetecilere tesisi anlatan İmamoğlu, yaşadığı olay karşısında gülmeden edemedi - Son Dakika


Son Dakika
22:46 İmamoğlu'nun zor anları! Bir anlık dikkatsizliği az kalsın pahalıya patlıyordu
22:30 Bakan Bilgin'e canlı yayında soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
22:08 İlhan Palut'tan Beşiktaş itirafı: Bir ilgi durumu olduğunu ben de duydum
22:00 EYT düzenlemesi ne zaman Meclis'e gelecek? AK Parti tarih verdi
21:29 Manchester United kancayı taktı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı imzayı atmaya çok yakın
21:26 9 saatlik toplantı sonrası 6'lı masadan ortak bildiri: Erdoğan'ın bir kez daha aday olması mümkün değildir
21:10 İYİ Parti'den "Cihan Paçacı" açıklaması: İstifa ederek saygıdeğer bir sorumluluk örneği sergiledi
15:52 Demirtaş HDP için IBAN paylaştı: Gücünüze göre ister 1 lira ister 100 bin lira
20:16 Olay hareketin faturası kesildi! İşte Valentin Rosier'in aldığı ceza
19:46 Eşinin, "İn lan aşağıya" diye azarladığı adam, babasının tek sözüyle intihardan vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2023 23:23:03. #1.11#
SON DAKİKA: Gazetecilere tesisi anlatan İmamoğlu, yaşadığı olay karşısında gülmeden edemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement