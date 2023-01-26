Gazetecilere tesisi anlatan İmamoğlu, yaşadığı olay karşısında gülmeden edemedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçmiş dönemde ofis olarak kullanılan Haliç kıyısındaki Tekke Parkı'nda yer alan binayı "Altınboynuz Sosyal Tesisi" olarak vatandaşların kullanımına açtı. İmamoğlu, açılışın ardından tesisi basın mensuplarına gezdirerek tesisi tanıttı.

DÜŞMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Bir yandan tesisi anlatıp bir yandan yürüyen İmamoğlu, merdivenlerden indiği sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu ayağı kaydı. Düşmekten son anda kurtulan İmamoğlu, yaşadığı olay karşısında kendisi de güldü.