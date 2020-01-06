Haliç'deki haç çıkarma töreninde suya atlayan bir kişi fenalaştı (1) - Son Dakika

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Haliç'deki haç çıkarma töreninde suya atlayan bir kişi fenalaştı (1)
6 saat önce
HZ. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Haliç'teki haç çıkarma töreni sırasında suya atlayan vatandaşlardan biri fenalaştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:23 Kaynak: DHA
HZ. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Haliç
'teki haç çıkarma töreni sırasında suya atlayan vatandaşlardan biri fenalaştı. Deniz polisi ve dalgıçların tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarılan kişiye kalp masajı yapıldı ve daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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