Haliç derbisi yıllar sonra Süper Lig'de oynanacak - Son Dakika

Haliç derbisi yıllar sonra Süper Lig'de oynanacak

17.10.2020 15:17
Haliç derbisi yıllar sonra Süper Lig'de oynanacak, System.String[]

İstanbul'un en eski derbilerinden olan Karagümrük-Kasımpaşa mücadelesi, 59 yıl aradan sonra Süper Lig'de oynanacak.

İstanbul'un en eski derbilerinden olan Karagümrük- Kasımpaşa mücadelesi, 59 yıl aradan sonra Süper Lig'de oynanacak. Kadıköy'de yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleye iki ekip 31. kez karşı karşıya gelecek.

İstanbul'un en eski derbilerinden birisi olan Karagümrük-Kasımpaşa mücadelesi, yarın Kadıköy'de oynanacak olan maçla beraber tam 59 yıl aradan sonra Süper Lig seviyesinde oynanacak. İki ekip arasındaki çekişme çok eski yıllara dayanırken, her iki takım taraftarları da bu mücadeleyi farklı bir gözle bakıyor. Haliç derbisi olarak da bilinen Karagümrük-Kasımpaşa karşılaşmasında iki takım bugüne kadar farklı kategorilerde 30 kez birbirlerine rakip oldu. İki takımın da Süper Lig'de olduğu son sezon olan 1961-1962 sezonunun ardından Karagümrük ve Kasımpaşa tam 59 yıl sonra yine Süper Lig'de beraber boy gösteriyor.

İki takımda da eksik yok

İki takımın bugüne kadar oynadığı 30 resmi karşılaşmada Karagümrük 6 galibiyet alırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa, rakibini 14 kez yenerek bu rekabeti üstün durumda bulunuyor. Karagümrük'ün ev sahibi olduğu maçlarda ise kırmızı-siyahlılar üstün. Karagümrük, sahasındaki müsabakalarda 6 galibiyet alırken 6 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa bu maçlarda 3 kez kazandı. Zorlu karşılaşma öncesinde iki takımda da eksik oyuncu bulunmuyor.

Milli takımda sakatlığı nedeniyle forma giymediği belirtilen Karagümrük'ün tecrübeli stoperi Zukanovic, hafta içinde yapılan idmanlarda takımla birlikte çalıştı ve forma giyebilecek durumda. Olimpiyat Stadı'nda yapılan bakım çalışmaları nedeniyle Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele yarın saat 16.00'da başlayacak. Erkan Özdamar'ın yöneteceği karşılaşmada Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Metin ve Hakan Karabalcık yapacak. - İSTANBUL

Haliç derbisi yıllar sonra Süper Lig'de oynanacak
Haliç derbisi yıllar sonra Süper Lig'de oynanacak
Haliç derbisi yıllar sonra Süper Lig'de oynanacak
Haliç derbisi yıllar sonra Süper Lig'de oynanacak

Spor Toto Süper Lig, Karagümrük, Kasımpaşa, İstanbul, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Haliç derbisi yıllar sonra Süper Lig'de oynanacak - Son Dakika Spor

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