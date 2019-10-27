Son Dakika Haberleri: Haliç'e düşen yabancı uyruklu şahıs hastaneye kaldırıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haliç'e düşen yabancı uyruklu şahıs hastaneye kaldırıldı

Haliç'e düşen yabancı uyruklu şahıs hastaneye kaldırıldı

10 dakika önce

Haliç'e düşen yabancı uyruklu şahıs hastaneye kaldırıldı Suya düşen şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildiİSTANBUL - Atatürk Köprüsünden (Unkapanı) Haliç'in sularına düşen yabancı uyruklu şahıs kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Haliç'e düşen yabancı uyruklu şahıs hastaneye kaldırıldı

Suya düşen şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi

İSTANBUL - Atatürk Köprüsünden (Unkapanı) Haliç'in sularına düşen yabancı uyruklu şahıs kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sudan çıkarılan şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay, akşam saat 19.45 sıralarında Atatürk Köprüsü (Unkapanı) üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köprü üstünde duran ismi belirlenemeyen 30'lu yaşlardaki yabancı uyruklu şahıs Haliç'in soğuk sularına düştü. Karaköy Perşembe Pazarı mevkiinde suya düşen şahsı gören güvenlik görevlileri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler şahsı sudan çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından sudan çıkarılan yabancı uyruklu şahıs sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yabancı uyruklu şahsın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şahsın intihar mı ettiği yoksa kaza sebebiyle düştüğünü belirlemek için çalışma başlattı.

Haliç'e düşen yabancı uyruklu şahıs hastaneye kaldırıldı

Sudan, Haliç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 09:20 Kaynak: İHA
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