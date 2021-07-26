HALİÇ'E DÜŞEN YAVRU KEDİYİ DENİZDEN AYAKLARIYLA ÇIKARDI - Son Dakika

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HALİÇ'te denize düşen yavru kedi, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Bir kişinin, demir korkuluklardan kendisini sarkıtarak, ayaklarıyla yavru kediyi kurtardığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Galata Köprüsü'nde meydana geldi. Yavru kedinin denize düştüğünü ve dalgalar arasında çırpındığını görenler, yavru kediyi kurtarmak istedi. İki kişi, köprü üzerindeki demir korkuluklardan kendilerini sarkıtarak, kıyıda bulunan yavru kediye ulaşmaya çalıştı. Bir kişi denizdeki yavru kediyi ayaklarıyla sıkıştırarak denizden çıkardı. Diğer kişi de eliyle kediyi alarak köprünün üzerine bıraktı. 2 kişinin yavru kediyi kurtardıkları anlar, çevredeki başka bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.