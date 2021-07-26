Haliç'e düşen yavru kediyi ayaklarıyla kurtardıkları anlar kamerada - Son Dakika

Haliç'e düşen yavru kediyi ayaklarıyla kurtardıkları anlar kamerada

Haliç'e düşen yavru kediyi ayaklarıyla kurtardıkları anlar kamerada Haliç'te denize düşen yavru kedi, Galata Köprüsü'ndeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Haliç'e düşen yavru kediyi ayaklarıyla kurtardıkları anlar kamerada İSTANBUL - Haliç'te denize düşen yavru kedi, Galata Köprüsü'ndeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. 2 kişinin, demir korkuluklardan kendisini sarkıtarak, ayaklarıyla yavru kediyi kurtardığı anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Galata Köprüsü'nde meydana geldi. Yavru kedinin dalgalar arasında çırpındığını görenler, kediyi kurtarmak istedi. İki kişi, köprü üzerindeki demir korkuluklardan kendilerini sarkıttılar. Bir kişi denizdeki yavru kediyi ayaklarıyla sıkıştırarak denizden çıkardı. Diğer kişi ise eliyle kediyi alarak köprünün üzerine bıraktı. Yavru kedinin kurtarılma anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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