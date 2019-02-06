Son Dakika Haberleri: Haliç'e Kuş Cenneti

Haliç'e Kuş Cenneti

12 dakika önce

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, seçimi kazandıkları takdirde Haliç ve Eyüpsultan ile ilgili birçok projelerinin bulunduğunu belirtti.

Haliç'e Kuş Cenneti, System.String[]
AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, seçimi kazandıkları takdirde Haliç ve Eyüpsultan ile ilgili birçok projelerinin bulunduğunu belirtti. Köken, en büyük projelerden birinin ise Haliç'te bulunan iki adanın "Kuş Cenneti" haline dönüştürülmesi olduğunu belirtti.

AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Eyüpsultan'ın geçmişinin İstanbul'un fethine kadar dayandığını ve artık Eyüpsultan'ın yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Köken Eyüpsultan'ın en büyük projelerinden birinin de Haliç'te bulunan ve şu anda atıl bir durumda olan iki adanın Kuş Cenneti'ne dönüştürülmesi olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız Piyerloti'ye çıktığında karşısında iki tane ada var orayı da çok güzel bir kuş cenneti haline getireceğiz. Orası da halkımızın seyirlik bir yeri olacak. İnsan ayağı değmeyecek ama dışarıdan seyredilebilen bir yapıya dönüşecek" dedi.

Feshane müze olacak

AK Parti Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Feshane'nin müze yapılması ile ilgili görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Feshane şu anda boş duruyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte oraya güzel bir müze yapmak için teşebbüse geçtik. Hem önünden de tramvay geçiyor. İkisi de birlikte olunca İstanbullu halkımız Sultanahmet Camii'ni gezdikten sonra tramvaya binerek Feshane'ye gelecek ve burayı da gezmiş olacak. Aynı zamanda Feshane'yi gezdikten sonra da teleferiğe binerek Piyerloti'ye çıktığında müthiş bir argüman olacak" dedi.

Çamur gibi bir Haliç'ten tekne turlarının yapıldığı Haliç'e

Haliç'in geçmişte çamur gibi olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde yaptığı çalışmalar sonucunda bugün tekne turları yapılabilecek duruma geldiğini belirten Köken, "Çamur halinden çıkması konusunda Cumhurbaşkanımız Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı yoğun bir çalışma yaptı. Bugün başlatılan sistem şu anda Haliç'te artık tekne turlarının yapılabildiği bir yapıya dönüştü. Uzun yıllar bu işle ilgili mücadele verildi. Şimdi de Haliç'in süsü bu adalar olacak" diye konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:16 Kaynak: İHA

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