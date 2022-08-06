Hanife Yılmaz ise "Bir ilaç dökülmüş buraya. Balıklar dün yüzüyordu, buraya ilaç mı attılar? Yazık günah" dedi.

Kaynak: DHA

Eyüpsultan, İstanbul, Haliç, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ALİBEYKÖY DERESİ'NDE BALIK ÖLÜMLERİ - Son Dakika

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