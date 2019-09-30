Haliç'in temizliği başka bahara kaldı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşlarından İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Haliç kıyısına yapmayı planladığı 'Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı' ihalesini, ihalenin üzerinden iki yıl geçtikten sonra iptal etti. Haliç ve Marmara Denizi'nin temizliği için hayati önemi sahip ihalenin iptal edilme gerekçesi olarak 'bütçe imkanları' gösterildi.

Eyüp Silahtarağa'da Haliç kıyısına, 235 bin 597 metrekarelik bir alan üzerine kurulması planlanan biyolojik atıksu arıtma tesisinin ihalesi, sürpriz bir kararla iptal edildi. 780 milyon TL'ye mal olması öngörülen tesis, Haliç ve Marmara Denizi'nin temizliği için son derece önemliydi.

İSKİ, 25 Ağustos 2017 tarihinde 'Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı' işini 'Pazarlık' usulüne göre ihale etmiş ve teklifleri almıştı. Aradan geçen 2 yıl içinde teklifleri değerlendiren İSKİ, bugünlerde ihale sonucunu açıklaması beklenirken ihaleyi iptal etti.

Kamu İhale Kurumu'na bildirilen iptal gerekçesinde şöyle denildi:

"Yapılan teknik görüşmelerin neticesinde işin yatırım programında öngörülen ödenekten daha yüksek bir bütçeye ihtiyaç duyacağı ve hali hazırda İdaremizin bütçe imkanları da göz önüne alındığında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 16. maddesi gereğince ihale iptal edilmiştir."

İhale şartnamesine göre söz konusu tesisin yedi buçuk yılda tamamlanması gerekiyordu.

TESİSİN ÇED DOSYASI HAZIRLANMIŞTI

Büyük bir kısmı yeşil alan olarak düzenlenmiş olan ve biyolojik atık su arıtma tesisi yapılması planlan 235 bin 597 metrekarelik alan üzerinde, İGDAŞ Genel Müdürlük binası, halı saha, tenis kortları, yürüyüş parkurları ile yetişmiş pek çok ağaç bulunuyor.

Araziyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2013 yılında 250 milyon TL'ye İSKİ'ye satmıştı. Arıtma tesisinin hazırlanan ÇED başvuru dosyasındaki bilgilere göre proje bedeli, 783.000.000 TL olarak hesaplanmıştı.