Haliç Kongre Merkezi yakınında çanta paniğe neden oldu - Son Dakika

Haliç Kongre Merkezi yakınında çanta paniğe neden oldu

Fünye yardımıyla patlatılan çanta boş çıktı

İSTANBUL - Haliç Kongre Merkezi'nin arkasındaki sokakta bırakılan çanta paniğe sebep oldu. Bomba paniği oluşturan çantanın olduğu yere özel harekat ekipleri sevk edildi. Bomba imha ekipleri tarafından fünye yardımıyla patlatılan çanta boş çıktı.

Olay, saat 20.00'de Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Saka Sokağı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki elektrik direğinin altında bırakılan çanta şüpheli paket paniğine sebep oldu. Bunun üzerine sokağın olduğu yere polis ekipleri sevk edildi. Sokak ise otomobil ve yaya trafiğine kapatıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat polisleri de sevk edildi. Çantanın sokağa gelen bomba imha ekibi fünye düzeneği kurarak çantayı patlattı. Fünye yardımı ile patlatılan çantanın içi ise boş çıktı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.