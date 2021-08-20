Son dakika haberleri! Haliç Köprüsü çıkışında kazaya karışan minibüs yan yattı - Son Dakika

Haliç Köprüsü çıkışında kazaya karışan minibüs yan yattı

Yola mazot döküldü, 3 şerit trafiğe kapatıldı

Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı

İSTANBUL - Haliç Köprüsü çıkışı Avcılar istikameti çıkışında iki araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken kazaya karışan kapalı kasa minibüs yan yattı. Yan yatan minibüsün benzin deposundan akan mazot nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatıldı.

Kaza saat 11.00 sıralarında E-5 karayolu Haliç Köprüsü çıkışı Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir otomobil kapalı kasa minibüse arkadan çarptı. Minibüs şoförü hakimiyeti kaybedince kapalı kasa minibüs yan yattı. Minibüs sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Trafiğin aksamaması için trafiğin akışı 1 şeritten sağlandı. Kaza nedeni ile Haliç köprüsünde trafik yoğunluğu oluşurken yola dökülen mazotun üzerine belediye ekipleri tarafından kum döküldü. Yan yatan minibüs kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü.