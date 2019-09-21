Haliç köprüsü girişinde otomobil yandı, trafik felç oldu

Haliç Köprüsü girişinde bir otomobil alev alev yandı. Sürücüsü son anda araçtan inerken, Mecidiyeköy istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yangın, Haliç Köprüsü girişi yan yol Mecidiyeköy istikametinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sebahad Abacı, D-100 Karayolu Edirnekapı'dan Mecidiyeköy istikametine seyir halindeyken Haliç Köprüsü yan yola girmeden aracının motor kısmından dumanlar çıktığını gördü. Kısa sürede aracı motor kısmını alevler sardı. Abacı, aracını hemen durdurup araçtan indi ve alevler bütün aracı sardı.

Çevredeki vatandaşlar hemen durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Herhangi bir yaralanma olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobil sürücüsü yanan aracının söndürülmesini endişeli gözler ile izledi. Yangın nedeniyle Haliç Köprüsü Mecidiyeköy istikametine yan yol trafiğe kapatıldı. Yan yolun trafiğe kapatılması nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yaklaşık 1 saatlik söndürme çalışmalarının ardından kapalı olan yol trafiğe açıldı.