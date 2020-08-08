Haliç Köprüsü'nde 2.etap yenileme çalışması devam ediyor - Son Dakika

Haliç Köprüsü'nde yapılan derz yol bakım ve onarım çalışmalarının 2.etabı dün gece başladı. Yapılan çalışma nedeniyle 3 şeritten 2'si trafiğe kapatıldı.

Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışmasına devam ediliyor. D-100 Karayolu üzerinde bulunan Haliç Köprüsü'ndeki kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenileme işi, 8-14 Ağustos tarihleri arasındaki çalışmayla bitirilmek üzere dün gece saat 24.00 itibariyle yeniden başladı. Yapılan çalışma nedeniyle köprünün Edirnekapı - Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün süre ile kapatıldı. Kapatılan kısımlar nedeniyle bölgede zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanırken sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor. - İSTANBUL