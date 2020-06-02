Haliç Köprüsü'nde araç yangını nedeniyle trafik yoğunlaştı - Son Dakika

Haliç Köprüsü'nde araç yangını nedeniyle trafik yoğunlaştı

Haliç Köprüsü'nde patlayan lastiği alev alan hafriyat kamyonundaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, Topkapı istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Haliç Köprüsü'nde patlayan lastiği alev alan hafriyat kamyonundaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, Topkapı istikametinde trafik durma noktasına geldi. Alınan bilgiye göre, Muzaffer Y. yönetimindeki 34 ZG 0381 plakalı hafriyat kamyonunun arka lastiği, Haliç Köprüsü Topkapı yönünde seyir halindeyken patladı. Bu şekilde bir süre yola devam eden aracın patlayan lastiği alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araçta maddi hasar oluştu. Olay nedeniyle Haliç Köprüsü Topkapı istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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