Haliç Köprüsü'nde araç yangını: Trafik felç oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haliç Köprüsü'nde araç yangını: Trafik felç oldu - Son Dakika

Haliç Köprüsü'nde araç yangını: Trafik felç oldu

6 saat önce

Haliç Köprüsü üzerinde bir araç alev alev yandı, dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.

Haliç Köprüsü'nde araç yangını: Trafik felç oldu, System.String[]

Haliç Köprüsü üzerinde bir araç alev alev yandı, dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. E-5 Otoyolu Edirne istikametinde trafik tamamen durdu.

Olay, bugün saat 17.30 sıralarında E-5 Otoyolu Haliç Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm otomobili sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi. Yanan otomobilden çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın kısa sürede söndürüldü.

DUMANLAR OTOYOLU SARDI, TRAFİK TAMAMEN DURDU

Öte yandan, otomobilden çıkan dumanlar zaman zaman görüş mesafesini sıfıra indirirken, yangının meydana geldiği E-5 Otoyolu Edirne istikameti üzerinde trafik tamamen durdu. Aracın tamamen söndürülüp yol güvenliğinin alınmasının ardından trafik normal akışına döndü.

(İHA)

Edirne, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:55 Kaynak: İHA
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