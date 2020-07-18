Haliç Köprüsü'nde bakım çalışması yoğunluğu - Son Dakika

Haliç Köprüsü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol bakım ve onarım çalışmaları sonrası köprüde trafik yoğunluğu oluştu. yoğunluk havadan görüntülendi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 1 ay sürecek olan Haliç Köprüsü'ndeki yol bakım ve onarım çalışmaları başladı. 18 Temmuz ile 18 Ağustos arasında 4 aşamalı gerçekleştirilecek olan çalışmaların ilk aşamasının başlamasıyla köprüde trafik yoğunluğu oluştu. Gece başlayan çalışmalarda ilk olarak Avrupa'dan Asya yönüne doğru 2 şeritli yolun sağ şeridi 1 hafta süreyle kapatılırken daha sonra aynı yolun sol şeridi yine 1 hafta süreyle kapalı kalacak. 1 ay boyunca sürecek çalışmaların ilk etabı ve oluşan trafik drone ile havadan da görüntülendi. - İSTANBUL