Haliç Köprüsü'nde çalışmanın 2. etabı başlıyor - Son Dakika

Haliç Köprüsü'nde ilk etabı tamamlanan derz yenileme çalışmasının 2. etabı başlıyor. Çalışma nedeniyle Edirnekapı- Okmeydanı istikametindeki 3 şeridin 2'si bu geceden itibaren 7 gün boyunca kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileme çalışmasına devam edecek. D-100 Karayolu üzerinde bulunan Haliç Köprüsü'ndeki kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenileme işi, 8-14 Ağustos tarihleri arasındaki çalışmayla bitirilecek. Çalışma, bu gece 24.00'ten itibaren başlayacak.

İş kapsamında, köprünün Edirnekapı - Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapatılarak trafik akışı 1 şeritten sağlanacak. Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları tavsiye ediliyor. - İSTANBUL