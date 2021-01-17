Haliç Köprüsü'nde çekici, yol bakım araçlarına çarptı: 2 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Haliç Köprüsü'nde çekici, yol bakım araçlarına çarptı: 2 ölü

17.01.2021 05:04
Haliç Köprüsü'nde çekici, yol bakım araçlarına çarptı: 2 ölü

Buğra AKAY / İstanbul DHAEyüpsultan D-100 Karayolu Haliç Köprüsü üzerinde çekici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ekibine ait kamyona çarptı.

Buğra AKAY/ İstanbul DHA

Eyüpsultan D-100 Karayolu Haliç Köprüsü üzerinde çekici, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ekibine ait kamyona çarptı. Kazada çekicinin sürücüsü ve İBB'ye bağlı kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, 02.30 sıralarında Eyüpsultan Haliç Köprüsü, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZD 9174 plakalı çekici, önce köprü üzerinde çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı ekibin eskort adı verilen ışıklı yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çekici, bakım ve onarım çalışması yapan 32 yaşındaki Samet Kaya'nın kullandığı 34 TP 2096 plakalı kamyona çarptı. Işıklı yön levhasını kontrol etmek üzere kamyondan inen Samet Kaya, çekicinin çarpması ile savrulurken, çekici sürücüsü ise aracın içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.  HASTANEYE GİDERKEN HAYATINI KAYBETTİSağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Samet Kaya, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan ve ismi öğrenilemeyen çekici sürücüsü ise olay yerinde hayatını kaybetti.  BİR SAAT SÜREN ÇALIŞMANIN ARDINDAN ÇIKARILDIOlay yerine gelen itfaiye ekipleri, çekici sürücüsünü yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkardı. Cenaze, ambulansa konularak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.  HALİÇ KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPANDIKaza nedeniyle Haliç Köprüsü, Ankara istikameti,  orta bölümü bir süre araç trafiğine kapatıldı. Kazaya karışan araçların vinç yardımı ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.


YORUMLAR
500
Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi Şarkıcı Gülşen Gözaltına Alındı! Şarkıcı Gülşen Gözaltına Alındı! Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun Tutuklanma Gerekçesi: 'Tutuklama Tedbirinin Daha Uygun ve Orantılı Olacağı…' Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun Tutuklanma Gerekçesi: 'Tutuklama Tedbirinin Daha Uygun ve Orantılı Olacağı…'
Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu, İstanbul, Haliç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haliç Köprüsü'nde çekici, yol bakım araçlarına çarptı: 2 ölü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:30 Avrupa Ligi'nde torbalar netleşti! İşte Fenerbahçe ve Trabzonspor'un olası rakipleri
00:22 Motorine tekrar zam geldi! Fiyat 27 lirayı geçti
00:21 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan ekibi Al Fahya ile sözleşme imzaladı
00:16 Kılıçdaroğlu'nun Gülşen'in serbest bırakılması için hakim ve savcılara yaptığı çağrıya Bakan Bozdağ'dan tepki: Kınıyorum
00:13 Yazar Bengisu Karaca "Ben de bir İmam Hatipliyim" diyerek Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi: Neden tutuklandı? Amaç ne?
23:59 Trafik kazası geçirip ölümden dönen İbrahim Tatlıses, sahneye çıktı!
23:50 Son seçim anketine damga vuran sonuçlar! Adaylar arasındaki fark açıldı
23:39 Başakşehir, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-1 mağlup ederek Konferans Ligi'nde gruplara kaldı
23:35 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun "Vize konusunda uyaracağız" sözlerine ABD'den cevap: İlişkilerimiz zarar görsün istemeyiz
23:15 Galibiyet sonrası konuşan Jorge Jesus, tek endişesini dile getirdi: Onları mutlu etmek istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 06:02:13. #1.12#
SON DAKİKA: Haliç Köprüsü'nde çekici, yol bakım araçlarına çarptı: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement